Trump cree que la reunión con Mamdani será "cordial" a pesar de sus diferencias

"Nos reunimos hoy a las 15:00 horas (20:00 GMT), y creo que será una reunión bastante civilizada. Ya veremos", dijo Trump en una entrevista con Fox Radio.

El mandatario también resaltó las diferencias políticas con Mamdani, pero reconoció su éxito en las contiendas locales del pasado 4 de noviembre: "Él es un poco distinto. Le doy mucho crédito por su campaña. Tuvo una campaña exitosa, y todos sabemos que las campañas electorales no son fáciles, pero creo que nos llevaremos bien", admitió.

Con sus palabras, el republicano pareció sugerir un punto de encuentro entre ambos políticos de cara a la reunión que tendrá lugar este viernes.

"Buscamos lo mismo. Queremos fortalecer Nueva York. Y, ya saben, tenemos filosofías muy diferentes. Pero les mantendré informados", agregó el presidente estadounidense, nacido en Queens.

El aplastante triunfo de Mamdani, quien asumirá el cargo el 1 de enero, se produjo en un contexto marcado los ataques de Trump, quien ha amenazado con cortar los fondos federales para la ciudad si este ganaba los comicios a la alcaldía.

El alcalde electo sostuvo este jueves que quiere "hablar con franqueza" al presidente sobre las dificultades económicas que enfrentan los neoyorquinos, especialmente el alto costo de vida, asunto sobre el que construyó su campaña para liderar el consistorio.

También insistió en que la reunión "no gira en torno a una relación con un individuo", sino a una "relación entre la ciudad de Nueva York y la Casa Blanca".