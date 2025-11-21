Trump dice que Zelenski "va a tener que aprobar" su plan de paz

El mandatario dio estas declaraciones durante una rueda de prensa en el Despacho Oval con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, el mismo día en el que dio de plazo a Kiev hasta el próximo jueves, Día de Acción de Gracias, para responder al plan.

"He hablado con su gente, tenemos un plan. Es horrible lo que está pasando. Es una guerra que nunca debió haber ocurrido... creemos que tenemos una manera de lograr la paz; él tendrá que aprobarlo", dijo Trump a la prensa.

El plan de paz, de 28 puntos y negociado entre Estados Unidos y Rusia, ha sido filtrado en las últimas horas a medios estadounidenses y recoge algunas líneas rojas para Zelenski.

Entre ellas, Ucrania debería ceder a Rusia regiones del oeste del país, incluidas zonas que hasta ahora no han sido invadidas por las fuerzas del Kremlin, y reducir el Ejército ucraniano a un máximo de 600.000 efectivos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También se cerraría para siempre la puerta a una eventual entrada a la OTAN de Ucrania, que a cambio recibiría garantías de seguridad de Estados Unidos para defenderla en caso de un nuevo ataque ruso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En un discurso a la nación, Zelenski dio a entender que considera inaceptable la propuesta de Trump, que sitúa al país en la tesitura de tener que elegir entre "perder la dignidad" o romper la alianza con Washington.

Por su parte, Putin confirmó haber recibido el plan y afirmó que puede servir de base para un arreglo "definitivo" del conflicto, que se intensificó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania, aunque sus orígenes son anteriores.