Trump, tras una reunión "productiva" con Mamdani: Hará un gran trabajo en Nueva York

Al concluir la reunión, Trump y Mamdani ofrecieron una rueda de prensa en el Despacho Oval, en la que el republicano permaneció sentado en su escritorio y el demócrata se situó de pie a su lado, mostrando ambos una inesperada cordialidad.

"Tengo mucha confianza en que puede hacer un buen trabajo", dijo Trump, quien detalló que el encuentro, que se llevó a cabo a puerta cerrada, fue "muy productivo".

El republicano aseguró que cree que los neoyorquinos "con suerte, tendrán un alcalde realmente excelente" y prometió a Mamdani ayudarlo a "hacer realidad el sueño de todos".

El mandatario, quien en ocasiones anteriores tildó a Mamdani de "comunista", dijo que el demócrata "tiene ideas un tanto extravagantes" pero cree que con "suerte" sorprenderá a "muchos conservadores" "y también a muchos liberales".

Por su parte, Mamdani, quien asumirá el poder el próximo 1 de enero, coincidió en que la reunión fue "positiva" y dijo que ambos tienen posturas claras y que la reunión se centró en buscar políticas para servir a los habitantes de la ciudad y no en sus diferencias.

El giro de postura entre ambos surge luego de una larga campaña política donde Mamdani se refirió a Trump como "un déspota" y por su parte el republicano aseguró que muchos habitantes de Nueva York iban a huir hacia Florida por un posible "régimen comunista".

Durante la ronda de preguntas en el Despacho Oval, Mamdani señaló que también discutieron sobre los despliegues de la Patrulla Fronteriza en la Gran Manzana y Trump le siguió diciendo que ambos buscan una ciudad "libre de crimen".

La victoria de Zohran Mamdani en las elecciones municipales del 4 de noviembre de 2025 fue histórica: obtuvo aproximadamente el 50,6 % de los votos frente al 41,2 % de Andrew Cuomo y el 7,4 % de Curtis Sliwa y Con sólo 34 años, se convierte en uno de los alcaldes más jóvenes en la historia reciente de la ciudad y es el primer alcalde musulmán de Nueva York.