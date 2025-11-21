Ultiman detalles del show de Bad Bunny en Santo Domingo en medio de total efervescencia

"Hasta el momento hemos avanzado con el calendario. Nos quedan algunas situaciones que resolver" aunque "nada fuera de los normal", dijo a EFE Jonathan Pimentel, responsable de área de montaje del concierto, al que seguirá una segunda función mañana, mientras operarios seguían trabajando para dejar todo listo antes de la apertura de puertas en el Estado Olímpico de Santo Domingo.

Los asistentes empezarán a entrar el estadio alrededor de las 17:00 hora local (21:00 GMT), tres horas antes de la hora establecida para el inicio del espectáculo.

"Entendemos que para la hora de apertura de puertas estaremos listos", añadió Pimentel, quien indicó que en la producción trabajan entre 700 y 800 personas, tantos locales como extranjeros.

Desde la producción local se ha descrito esta gira como "una experiencia inmersiva que celebra las raíces puertorriqueñas" del Bad Bunny, escogido por la revista Billboard como el máximo artista latino del siglo XXI.

En tanto, en las afueras del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde se ubica el estadio, se sigue revendiendo boletos, agotados a pocas horas en junio pasado cuando se pusieron a disposición del público de manera digital, con precios de entre 53 y 373 dólares.

A pocas horas del evento, las entradas más económicas pueden costar 153 dólares, dijo a EFE Antonio, un vendedor independiente, quien señaló que "la jornada va muy buena", y describió a Bad Bunny como "un fenómeno".

"Está buena la cosa... supera a Michael Jackson", apuntó emocionado Antonio en sus declaraciones, en las que insistió en que las ventas "están increíbles".

Con su esperada gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, homónima de su último álbum, el artista puertorriqueño, de 31 años, recorrerá Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de concluir en Bélgica el 22 de julio de 2026.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, estrenó el 5 de enero su sexto disco, compuesto por 17 canciones, en el que incluye homenajes a su Puerto Rico natal y críticas a los problemas que enfrenta la isla.

Además, en enero el artista hizo historia al vender todas las entradas en tiempo récord de la serie de 30 conciertos bajo el título ‘No me quiero ir de aquí’, que ofreció en el Coliseo de Puerto Rico este verano.

En 2024 fue el artista latino más escuchado del mundo en Spotify. Sus últimos álbumes, ‘Un Verano Sin Ti’ y ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’, batieron récords de reproducciones.