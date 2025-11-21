Un palestino muerto y varios detenidos en redadas del Ejército israelí en Cisjordania

"En operaciones simultáneas realizadas en tres zonas de las Brigadas Regionales de Menashe y Samaria, las fuerzas de seguridad abatieron a un terrorista y detuvieron a otros que dispararon contra soldados de las FDI", afirma el comunicado castrense.

La nota del Ejército especifica que en la localidad de Tel, cerca de Nablus, efectivos de la unidad especial Yamam, guiados por el servicio de inteligencia interior (Shin Bet), abatieron a un palestino acusado de haber disparado y herido el jueves a un soldado israelí en una operación previa.

Según el Ejército, el sospechoso, identificado como miembro de la Policía palestina, fue localizado provisto de un arma larga con la que abrió fuego contra las tropas, que respondieron y lo mataron. Durante la redada también fue detenido otro presunto implicado, igualmente policía palestino, que se entregó a los soldados.

En Burqin, tropas israelíes guiadas por el Shin Bet detuvieron a un palestino acusado de disparar contra ellos durante una operación en la zona.

De forma paralela, fuerzas de la unidad Yamam llevaron a cabo una incursión en el campamento de Far’a para detener a un sospechoso adicional buscado por supuestas actividades militantes.

Todos los detenidos, según el Ejército, son miembros de la Policía palestina y fueron trasladados para ser interrogados por el Shin Bet.

De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de agosto de 2025 Cisjordania registró un elevado número de palestinos muertos y heridos en incidentes con fuerzas israelíes o colonos.

Yenín encabezó las cifras con 203 fallecidos y 470 heridos, seguida de Tulkarem, con 155 muertos y 350 lesionados, mientras que Nablus, pese a contabilizar menos fallecidos (87), concentró el mayor número de heridos, con 1.853.