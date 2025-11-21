Un plan para controlar los 80.000 móviles requisados en las prisiones francesas en 2024

Darmanin presentó durante una visita a la prisión de la Santé de París este plan dotado con 30 millones de euros que se va a experimentar desde ahora en seis cárceles, y que tiene como uno de los principales ejes la instalación de escáneres, con un valor de entre 200.000 y 300.000 euros cada uno y de pórticos.

Se trata, en palabras del ministro, de imponer un control como el que hay en los aeropuertos a las personas que entran en contacto con los internos, de todas sus pertenencias y de los paquetes que pueden recibir.

Además se instalarán inhibidores de la señal de los móviles que serán "extremadamente eficaces, aunque no sean la panacea absoluta", indicó.

Se trata de imposibilitar el uso de esos teléfonos de forma selectiva para no afectar a otros edificios que puedan estar en las proximidades de las prisiones, como viviendas en algunos casos.

La cuestión de la comunicación de muchos presos con el exterior es particularmente controvertida porque se sabe que desde el interior de las cárceles algunos continúan dirigiendo actividades delictivas y criminales, en particular en el narcotráfico.

El último caso que ha saltado a la luz pública es el del hombre que se sospecha que encargó desde la cárcel el asesinato el pasado día 13 en Marsella de Mehdi Kessaci, hermano de un conocido joven activista contra el tráfico de drogas y político ecologista.

Los investigadores tratan de determinar si Amine O., conocido por ser uno de los cabecillas de la DZ Mafia, una organización criminal que opera en particular en Marsella, pudo haber dado las instrucciones desde la prisión de Bourg-en-Bresse, y haberlo hecho gracias a un móvil.

Amine O. ha sido trasladado después de ese episodio a la prisión de alta seguridad de Vendin-le-Vieil, en la que se están concentrando desde el verano algunos de los presos más peligrosos precisamente para tenerlos más controlados y evitar que continúen su actividad delictiva.