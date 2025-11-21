Un terremoto de magnitud 5,5 sacude Bangladés y se siente en la ciudad india de Calcuta

El seísmo ocurrió a las 10:08 hora local (04:38 GMT) y su epicentro se situó 14 kilómetros al oeste-suroeste de Narsingdi, a unos 50 kilómetros de Daca, a una profundidad de solo 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Muchas personas salieron momentáneamente de sus casas y oficinas, según relataron varios usuarios en redes sociales, que compartieron imágenes de gente en las calles y de objetos moviéndose en el interior de las viviendas en las principales ciudades afectadas, como Daca, Barisal, Comilla y la ciudad india de Calcuta.

Los temblores también se percibieron en otros distritos de Bengala Occidental, como Dakshin Dinajpur, Uttar Dinajpur y Cooch Behar.

Las autoridades de ambos países no han informado de daños ni de heridos, mientras se continúa recopilando información en las zonas afectadas.

El sur de Asia se encuentra en una de las zonas tectónicamente más activas del mundo, en la convergencia entre las placas india y euroasiática, lo que provoca que Bangladés, la India, Pakistán y Afganistán registren actividad sísmica frecuente.

Unas horas antes, la misma plataforma registró un terremoto de magnitud 4,9 a 55 kilómetros al sur-suroeste de Ashkasham, en Afganistán, a una profundidad de 110 kilómetros.