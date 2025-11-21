Wall Street abre en verde, con los inversores pendientes de la Reserva Federal

Diez minutos después de la apertura, el Dow Jones de Industriales, principal índice del parqué neoyorquino, subía el 0,49 %, hasta los 45.978 puntos; el selectivo S&P 500 progresaba el 0,32 %, hasta las 6.559 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganaba el 0,23 %, hasta los 22.128 enteros.

El presidente de la Fed en Nueva York, John Williams, dijo hoy -desde Santiago de Chile- que aún existe "margen para un nuevo ajuste a corto plazo del rango objetivo de los tipos de interés".

La posibilidad de una nueva bajada de tipos del banco central se vio alimentada tras darse a conocer en la víspera que EE.UU. creó 119.000 empleos en septiembre, pero su tasa de paro repuntó ligeramente hasta el 4,4 %.

En el plano corporativo, Nvidia bajaba un 1 %, pese a divulgar el miércoles un aumento de beneficios del 65 % interanual y una facturación récord impulsada por el fuerte crecimiento de sus centros de datos y sus ventas del procesador Blackwell.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para diciembre bajaban el 1,8 %, hasta los 57,93 dólares el barril, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, presionaba a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para firmar un plan de paz con Rusia antes del próximo jueves.