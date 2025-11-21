'Wonderland', el recorrido de Annie Leibovitz por la historia de la cultura pop y la moda

La exposición de Leibovitz (Connecticut, EE.UU., 1949), que se puede ver en la ciudad de A Coruña (noroeste), muestra cinco décadas de la trayectoria de una autora que firma algunas de las imágenes más representativas de la cultura pop y de la historia de su país.

"He estado en una posición en la que he podido fotografiar una época de mi vida", afirmó, por lo que la exposición es un "documento histórico del mundo que nos ha tocado vivir".

Leibovitz incidió en que su verdadero interés es el retratismo y "entender" a la persona, además de descubrir el proceso creativo de otros artistas.

Sin embargo, advirtió de que si hay algo que respeta es el fotoperiodismo. "Es la fotografía más extraordinaria" y alabó el trabajo de los reporteros que "pierden la vida" por sacar una imagen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La fotógrafa destacó que en su trabajo "por encima de todo", piensa en la atemporalidad de sus fotos, que duren".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Leibovitz recorrió la exposición con casi un centenar de periodistas por unas salas en las que también se exhiben vídeos de Bruce Springsteen, de su agente, Karen Mulligan, o de la directora creativa Grace Coddington detallando su minuciosidad, su cabezonería y su determinación a la hora de realizar su trabajo.

La muestra abrirá sus puertas este sábado hasta el 1 de mayo de 2026 y permitirá contemplar cientos de imágenes (muchas de ellas expuestas por primera vez) de la fotógrafa que realizó los retratos del rey Felipe VI y la reina Letizia que cuelgan de las paredes del Banco de España.

A pesar de que dos salas están dedicadas a la moda y a Hollywood, asegura que cuando comenzó no se tomaba la moda "muy en serio". "Me interesaba la técnica más que la moda", por eso desvela que se pasaba horas frente a los quioscos de prensa para observar el trabajo de fotógrafos a los que admiraba, pero "no puedes hacer una foto de moda sin ver la moda".

Confirmó que fue Anna Wintour, la editora de Vogue, quien la hizo convertirse, definitivamente, en fotógrafa de moda.

Además de un recorrido por su trayectoria, la exposición muestra su visión de su trabajo como un espejo, en el que también se revela cómo lo realiza. En algunas de las imágenes introduce, sin palabras, un comentario social en lo que denomina su "faceta periodística".

La muestra comienza con un mural, que denomina el del "aprendizaje" para los jóvenes fotógrafos, con las imágenes de la gira de los Rolling Stone, en 1975, a la que se unió cuando todavía era estudiante.

Después de comenzar en la revista 'Rolling Stone', pasó a'Vanity Fair', donde se vinculó a la realidad social, una etapa tras la que desembocó en 'Vogue' con la moda y Hollywood a sus pies.

La artista que tomó la última imagen de John Lennon antes de su asesinato, firma imágenes icónicas como la de la actriz Demi Moore (1991) desnuda y embarazada, que fue una controvertida portada de Vanity Fair, replicada después por cantantes como 'Rihanna'.

Sostenidas con chinchetas, las fotografías muestran la evolución de la fotógrafa con imágenes de deportistas y activistas por el medio ambiente y los derechos humanos, sus padres conduciendo y hasta su 'camello"

La muestra subraya también el interés de la fotógrafa por escritores, artistas visuales o el paisajismo.

Reconoce que no estaba segura de querer hacer este exposición, pero su visita a la de Irving Penn, junto a Marta Ortega y Carlos Torretta, borró sus dudas.

La Fundación Marta Ortega Pérez, que acoge la muestra, lleva el nombre de la segunda persona más rica de España, según la lista Forbes, y presidenta de Inditex, una de las principales compañías españolas. EFE