Zelenski habla por teléfono con J.D. Vance tras recibir el plan de paz de EE.UU.

"La llamada entre Zelenski y Vance terminó hace media hora", dijo una fuente sin dar más detalles de la oficina presidencial ucraniana a la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

La llamada entre Zelenski y Vance -que en febrero de este año protagonizaron un tenso enfrentamiento verbal público durante una visita del presidente ucraniano a la Casa Blanca, pero limaron asperezas en posteriores encuentros- tuvo lugar después de que el líder de Kiev hablara con los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Reino Unido y Alemania.

Zelenski acordó con sus principales socios europeos coordinar posiciones para negociar con EE.UU. el documento presentado por Washington como punto de partida.

Entre los puntos del plan más desfavorables a Kiev destacan la exigencia de que reduzca los efectivos de su Ejército y la de que retire a sus tropas de todo el territorio de la región del Donbás que sigue bajo su control.

Zelenski dijo la víspera que espera hablar con Trump en los próximos días sobre el documento.

En un discurso la nación emitido en la tarde del viernes, Zelenski advirtió de que el país se enfrenta a "elecciones muy difíciles" que podrían entrañar el riesgo de perder a un aliado clave como es EE.UU.

En su alocución, Zelenski dijoe también que hará todo lo posible para avanzar hacia la paz en términos asumibles para Kiev.