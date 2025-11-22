11 milicianos palestinos muertos y 6 detenidos en operación del Ejército israelí en Rafah

"En total, 11 terroristas fueron eliminados y seis detenidos y trasladados para ser interrogados por el Shin Bet (Agencia de Seguridad Interna israelí)", especifica el comunicado.

La operación, informan los portavoces militares, concluyó tras una persecución de 24 horas en la zona después de que los milicianos emergieran de túneles en Rafah, un área del sur de Gaza totalmente controlada por el Ejército israelí y en la que se estima que hay decenas de miembros del grupo islamista escondidos en infraestructuras subterráneas.

Al menos 22 personas, entre ellas por lo menos dos mujeres y tres niños, murieron y varias decenas resultaron heridas en distintos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza durante la tarde de este sábado, informaron fuentes sanitarias, después de que el Ejército de Israel lanzara una oleada de bombardeos a lo largo del enclave.

El Ejército sostiene que los bombardeos se produjeron en respuesta al ataque de un "terrorista armado" que habría disparado contra las tropas israelíes.

Según las fuentes médicas, algunos de los ataques se han producido al oeste de la línea amarilla, es decir, la zona de la Franja en la que no hay presencia del Ejército israelí.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea y las fronteras de Gaza con Israel y con Egipto, todo el perímetro, más del 50 % del enclave, está bajo control militar del Ejército.

Desde entonces, casi cada día se han producido muertos por fuego israelí en la zona circundante a dicha línea, en ataques que Israel defiende se producen contra milicianos pero que en varias ocasiones han costado la vida a mujeres y niños que intentaban ir a ver lo que queda de sus casas.

El Ministerio de Sanidad de Gaza eleva a 318 el número de muertos hasta ayer, viernes, en acciones del Ejército israelí desde que comenzó el alto el fuego, el pasado 10 de octubre, según indicó en un comunicado este sábado.

Desde que Israel comenzó su ofensiva militar a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, han muerto un total de 69.733 personas -entre ellos, más de 20.000 niños- por fuego israelí, y 170.863 han resultado heridos, de acuerdo con datos del ministerio gazatí de Sanidad.