Albares afirma tras el plan de Trump que una guerra injusta no debe acabar con paz injusta

Albares ya había pronunciado en alguna otra ocasión la frase sobre la necesidad de que no haya una paz injusta en Ucrania, pero la recuperó al opinar sobre las expectativas del plan de paz de Trump.

Lo hizo en declaraciones a los periodistas en Johannesburgo, donde acompaña al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la cumbre del G20.

La situación en Ucrania y ese plan de paz sobrevoló toda la primera sesión de la cumbre del G20 y varios líderes, entre ellos el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvieron una reunión para analizar las propuestas del presidente estadounidense.

Concluyeron que puede considerarse un borrador que requerirá un trabajo adicional y recalcaron que las fronteras no deben modificarse por la fuerza y que la aplicación de los elementos relacionados con la Unión Europea y con la OTAN necesitarían el consentimiento de sus miembros.

Albares subrayó que en la reunión quedó claro lo que España ha venido defendiendo, el apoyo a Ucrania en su soberanía y en que este país debe estar en el centro de cualquier decisión, como debe estarlo también Europa.

Tras recordar que habrá una nueva reunión sobre este asunto de todos los líderes europeos el próximo lunes en Angola aprovechando su presencia en la cumbre UE-Unión Africana, explicó que tal y como se le trasladó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la visita que realizó a España el pasado martes, España y Europa van a tratar de sacar adelante cualquier oportunidad creíble que haya para la paz.

"Pero una paz que sea justa, que respete la soberanía de Ucrania, que tenga en cuenta la seguridad europea y que sea duradera, no un paréntesis entre dos guerras", advirtió.

En esa línea y tras conocer el plan de Trump es cuando insistió en que "una guerra injusta no puede terminar con una paz injusta" y apostilló que "no se puede permitir que una guerra de agresión tenga premio".

Albares dijo que Estados Unidos es un país fundamental para la seguridad euroatlántica y para el futuro de Ucrania, pero consideró que igual de fundamentales son los países europeos y manifestó que cualquier propuesta de paz se tiene que iniciar con un alto el fuego incondicional.