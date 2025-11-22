Albares se reúne con su homólogo argelino y representates de México en el G20

"Reforzamos nuestras excelentes relaciones políticas, comerciales y culturales en beneficio de nuestros pueblos, de nuestra amistad y de nuestra cooperación", señaló Albares en un mensaje en su cuenta en X junto a una foto con el ministro de exteriores argelino.

Albares también ha dado cuenta en otro mensaje en X del encuentro que también ha mantenido en Sudáfrica con el jefe de delegación de México en el G20, Edgar Amador, y la subsecretaria de Exteriores mejicana, María Teresa Mercado.

Con ellos, según dice en su publicación, a la que acompañan tres fotografías de la reunión, ha abordado "el refuerzo de nuestra amistad y cooperación. Españoles y mexicanos somos pueblos hermanos y miramos al futuro conjuntamente", ha resaltado.