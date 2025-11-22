Bielorrusia libera a 31 ciudadanos ucranianos en marco de acuerdo con EE.UU.

"En cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, (...) se indultó a 31 ciudadanos ucranianos que cometieron delitos en el territorio de nuestro país", declaró Eismont en una entrevista en televisión y citada por la agencia BelTA.

La portavoz aseguró que la decisión fue tomada a raíz de una petición de la parte ucraniana con el fin de crear las condiciones para la resolución del conflicto armado en el país vecino.

"Están siendo entregados a la parte ucraniana ahora mismo", añadió.

Además, Eismont señaló que "las negociaciones con varios países, principalmente Estados Unidos, se encuentran actualmente en una fase activa".

Por otro lado, la funcionaria comentó que la liberación de dos sacerdotes católicos que cumplían penas de 11 y 13 años de cárcel fue hecha por petición del papa León XIV.

Los sacerdotes Henryk Okolotowicz y Andrzej Yujnevich fueron condenados por traición el año pasado.

Lukashenko, que profesa la religión ortodoxa, mantiene desde hace años una tensa relación con la Iglesia Católica bielorrusa, a la que acusó de apoyar abiertamente a la oposición, especialmente en las protestas multitudinarias contra el fraude electoral de agosto de 2020.

Lukashenko, en el poder desde 1994 y reelegido en enero pasado, ha indultado desde hace meses a varios cientos de presos, pero, según las organizaciones de derechos humanos, más de un millar de presos políticos siguen en prisión, lo que incluye al premio Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski.