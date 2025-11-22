Bizarrap inaugura en Barcelona la mayor tienda de moda urbana de JD Sports de Europa

La presencia del artista argentino congregó a un gran número de seguidores en las inmediaciones de la tienda.

Bizarrap, que es embajador de Adidas Originals, asistió a la personalización en directo de unas zapatillas de su colaboración con esa marca a cargo del artista español Tito Customs.

También se hizo numerosas fotos con los asistentes y firmó autógrafos e incluso alguna camiseta de la selección argentina de fútbol.

La directora asociada de 'marketing' para Europa de JD, Gema de la Morena, resaltó que Bizarrap "es un símbolo de su generación, un icono global".

