China dice que seguirá apoyando a Venezuela a "salvaguardar su soberanía y seguridad"

Xi rechazó las "injerencias" de "fuerzas externas" en los asuntos internos del país suramericano "bajo cualquier pretexto" y subrayó que "China y Venezuela son íntimos amigos, entrañables hermanos y buenos socios".

En una carta enviada por la Embajada de Rusia en Caracas a Maduro, también en la víspera del cumpleaños del líder chavista, el presidente ruso, Vladimir Putin, ratificó su compromiso con Venezuela en su relación estratégica.

"Sin duda alguna, nosotros continuaremos el estrecho trabajo conjunto en aras del fortalecimiento continuo de las relaciones de asociación estratégica entre Moscú y Caracas", manifestó Putin en la carta, que fue compartida este sábado por el ministro de Exteriores venezolano.

El presidente ruso dijo estar seguro de que, bajo el mandato de Maduro, Venezuela "superará con dignidad todas las pruebas y defenderá sus intereses legítimos en estos tiempos turbulentos".

Estos pronunciamientos se dan en medio de un contexto de tensión entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue militar ordenado por Donald Trump en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Maduro considera un intento para sacarlo del poder.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. emitió este viernes un aviso instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región", aviso que coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Maduro.

La FAA emitió una comunicación en la que advirtió "sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía", que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.