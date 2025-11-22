Ejército israelí asegura que mató a un supuesto miembro de Hizbulá en Líbano

"Ayer viernes, en un ataque selectivo, las fuerzas de defensa eliminaron a un terrorista de Hizbulá en la zona de Froun, en el sur del Líbano", especifica el comunicado castrense.

La nota agrega que "durante la guerra, el terrorista perpetró ataques terroristas contra el Estado de Israel y las tropas del Ejército".

Según afirmaron los portavoces de las fuerzas militares israelíes, estas actividades constituyen una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano, por lo que se comprometieron a "continuar operando para eliminar cualquier amenaza y defender al Estado de Israel".

El alto el fuego entre Israel y el grupo chií Hizbulá estipula la retirada del Ejército israelí del sur del Líbano, el repliegue del movimiento armado libanés más al norte y el despliegue en su lugar de las Fuerzas Armadas Libanesas, entre otros puntos.

Pese a su entrada en vigor en noviembre de 2024, Israel sigue manteniendo posiciones en varias colinas del sur del Líbano y bombardea prácticamente a diario su territorio.

En las últimas semanas, estos ataques se han intensificado al tiempo que el Ejecutivo israelí ha elevado el tono contra el grupo chií, algo que podría traducirse en un nuevo escenario bélico en Líbano, según los analistas.

Este martes, en otro bombardeo, al menos trece personas murieron y un número indeterminado resultó herido en el mayor campamento de refugiados palestinos, ubicado en la ciudad meridional libanesa de Sidón, donde Israel aseguró haber alcanzado un "centro de entrenamiento" de Hamás.