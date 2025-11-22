El exobispo español Zornoza señala que la acusación de abusos es "injusta y falsa"

El boletín del Vaticano publicó hoy que León XIV aceptó su renuncia como obispo de Cádiz y Ceuta, que el prelado había presentado hace 15 meses al cumplir la edad de jubilación (75 años), aunque la decisión llega después de conocerse la acusación de abusos sexuales con un menor cuando dirigía el seminario de Getafe (provincia de Madrid) en los años noventa.

En un mensaje de audio publicado en la web del obispado, Zornoza expresó un profundo agradecimiento al santo padre por su comprensión y cercanía paternal, que le permiten dedicarse plenamente a los tratamientos médicos que requiere su estado de salud. Y también atender con serenidad la investigación eclesiástica de esos supuestos abusos, según dijo.

Zornoza recordó que la renuncia se presentó hace varios meses, conforme al canon 401 del Código de Derecho Canónico, y fue reiterada por él en dos ocasiones, con la intención de actuar siempre en comunión con la Santa Sede.

Evocó los años de servicio compartido con los sacerdotes consagrados y los laicos, agradeciendo su colaboración, oración y cariño durante todo su ministerio, y expresó el compromiso de mantener la oración diaria por todos los miembros de la diócesis.

También aseguró que continuará colaborando desde la comunión eclesial en todo lo que contribuya al bien de la diócesis y a la unidad de la iglesia local.

El papa ha designe una administrador apostólico, Ramón Valdivia Jiménez, obispo auxiliar de Sevilla, hasta que nombre al nuevo titular de la diócesis de Cádiz y Ceuta.