El presidente de Bolivia dice que sus prioridades son atender "problemas grandes del país"

Paz se refirió al asunto al ser consultado por los medios en la ciudad oriental de Santa Cruz sobre un posible diálogo con Lara, después de que el vicepresidente boliviano le acusó en TikTok de rodearse de gente "de la peor calaña" y de que supuestamente el mandatario le identificó "como su enemigo".

El presidente sostuvo que no ve TikTok y que lo suyo "es tratar los problemas grandes del país y resolver los problemas de la gente".

"Sé y comprendo que Edmand tuvo una semana muy complicada por diferentes motivos familiares y estamos siempre prestos para el diálogo priorizando los problemas del país, no problemas individuales, ni de bloques políticos, sino las soluciones", manifestó Paz.

El mandatario también afirmó que los "verdaderos enemigos" de Bolivia "son la pobreza, la corrupción" que dejó el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), además de "la falta de institucionalidad, la falta de cumplimiento de las leyes, la falta de seguridad jurídica, la falta de respeto a la propiedad privada".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paz recordó algunas determinaciones que tomó esta semana, como el anuncio del cierre del Ministerio de Justicia que, reiteró, fue usado por los Gobiernos del MAS para la "persecución política" y la creación de una "comisión de la verdad" para indagar supuestos hechos de corrupción en el manejo del sector de hidrocarburos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Esas son las prioridades del país. Las puertas siempre están abiertas al diálogo con todo aquel que quiera hablar, pero está claro, yo por TikTok no hablo", insistió.

El viernes, un grupo de seguidores de Lara marchó en La Paz para expresar su apoyo al vicepresidente y exigir a Paz que no lo "excluya" de las decisiones del Gobierno.

La protesta causó el rechazo de algunos transeúntes que acusaron a los movilizados de marchar por conseguir puestos en el Gobierno y de ser serviles a Lara.

Las tensiones entre Paz y Lara, un expolicía que cobró notoriedad hace unos años por denunciar casos de supuesta corrupción en la Policía por TikTok, se comenzaron a percibir desde la campaña electoral, aunque ambos negaron esas diferencias en su momento.

A esto se sumó la reciente creación del Viceministerio de Coordinación Legislativa que Lara calificó como "inconstitucional".

En otro video en TikTok, el vicepresidente consideró que Paz supuestamente estaría buscando anularlo, por lo que le pidió dialogar y llegar a acuerdos.

La vocera presidencial, Carla Faval, sostuvo en la víspera que el citado viceministerio "no le quita atribuciones al vicepresidente" sino que busca "coadyuvar" con sus funciones y que ya existía previamente.