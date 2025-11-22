Festival de Gijón premia al cineasta hispanocubano David Bim por 'Al Oeste, en Zapata'

El filme, ópera prima del cineasta, documenta la forma de vida de un matrimonio con un hijo con discapacidad intelectual que sobrevive cazando caimanes y recolectando carbón en las ciénagas de Zapata (Cuba), una reserva protegida de la zona de Matanzas, durante la pandemia de la covid.

La cinta también obtuvo una mención especial del jurado de la sección de cine español.

El español Ángel Santos fue galardonado como mejor director por 'Así chegou a noite', sobre el aislamiento de un escultor en una apartada zona rural de la costa gallega (noroeste español), que recibe la inesperada visita de una antigua amante.

El jurado otorgó los premios de mejor actriz a la rumana Eszter Tompa por su papel en 'Kontinental 25', y mejor actor al británico Ben Wishaw por su interpretación en 'Peter Hujar´s Day'.

