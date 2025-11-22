Incautan más de una tonelada de marihuana de las disidencias de las FARC en Colombia

El operativo se realizó en el municipio de Isnos en un control militar que permitió detectar un cargamento ilegal que pretendía pasar desapercibido, dijo el Ejército en un comunicado.

El alijo de 1.449 kilos estaba oculto en los paneles del cuarto frío del automotor, y ahora el capturado "deberá responder por su presunta participación en el delito de porte y fabricación de estupefacientes", añadió la información.

Según la Policía, la marihuana pertenecía a las disidencias de las FARC al mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Morisco, el criminal más buscado por las autoridades colombianas.

Vera es el jefe del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, quien reapareció en un video difundido en redes sociales en el que amenazó al Gobierno colombiano por los bombardeos en los que murieron al menos 12 menores de edad reclutados forzadamente por ese grupo.

El Gobierno colombiano aumentó en septiembre pasado a 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) la recompensa por información que permita capturar a Mordisco, a quien las autoridades responsabilizan de ataques a la Policía y al Ejército.