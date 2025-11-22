Israel dice haber matado a cinco oficiales de Hamás tras acusarle de violar la tregua

"Hoy, Hamás volvió a violar el alto el fuego al enviar a un terrorista a territorio israelí para atacar a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). En respuesta, Israel eliminó a cinco terroristas de alto rango de Hamás" afirma en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

La nota se produce después de que el Ejército israelí informara de que ha matado a cinco miembros de Hamás en Rafah, una zona del sur de Gaza totalmente controlada por el Ejército israelí y en la que se estima que hay decenas de miembros del grupo islamista escondidos en sus túneles.

"Hoy, las fuerzas del equipo de combate de la Brigada Nahal, que opera en la zona de Rafah, realizaron registros en la zona. Durante la operación, se identificaron a cinco terroristas, a quienes las fuerzas dispararon y eliminaron", detalló un comunicado del Ejército israelí.

La nota del Ejército sostiene que los milicianos pertenecían a los 15 que ayer escaparon de túneles en esta zona, totalmente controlada por Israel, de los cuales 6 fueron abatidos y 5 detenidos por las tropas israelíes.

El Ejército también calificó estos incidentes como una violación del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.

El comunicado agrega que, en dos incidentes adicionales en el norte de la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes identificaron a "cuatro terroristas que cruzaron la línea amarilla y se acercaron a las fuerzas de las FDI de una manera que representaba una amenaza inmediata".

Las tropas, en cooperación con la Fuerza Aérea, dispararon y mataron a dos de los supuestos milicianos, según el comunicado castrense.

Al menos 22 personas, entre ellas por lo menos dos mujeres y tres niños, murieron y varias decenas resultaron heridas en distintos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza durante la tarde de este sábado, informaron fuentes sanitarias, después de que el Ejército de Israel lanzara una oleada de bombardeos a lo largo del enclave.

El Ejército sostiene que los bombardeos se produjeron en respuesta al ataque de un "terrorista armado" que habría disparado contra las tropas israelíes.

Según las fuentes médicas, algunos de los ataques se han producido al oeste de la línea amarilla, es decir, la zona de la Franja en la que no hay presencia del Ejército israelí.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea y las fronteras de Gaza con Israel y con Egipto, todo el perímetro, más del 50 % del enclave, está bajo control militar del Ejército.

Desde entonces, casi cada día se han producido muertos por fuego israelí en la zona circundante a dicha línea, en ataques que Israel defiende que se producen contra milicianos, pero que en varias ocasiones han costado la vida a mujeres y niños que intentaban ir a ver lo que queda de sus casas.

El Ministerio de Sanidad de Gaza eleva a 318 los gazatíes asesinados hasta ayer por Israel desde que comenzara el alto el fuego el pasado 10 de octubre, según indicó en un comunicado este sábado.

Desde que Israel comenzó su ofensiva militar a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, han muerto un total de 69.733 gazatíes -entre ellos, más de 20.000 niños- por fuego israelí y 170.863 han resultado heridos, de acuerdo con sus datos.