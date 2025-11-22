Israel lanza operación policial para frenar violencia armada en la comunidad beduina

"La operación aborda el aumento de los tiroteos y el contrabando de armas del Ejército israelí en manos de elementos criminales en el sector beduino", especifica la nota policial.

Según las autoridades, la operación, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, y el comisionado de la Policía, Danny Levi, ha movilizado a cientos de agentes de diversas unidades, con apoyo de unidades caninas y aéreas.

La policía afirma que la acción busca restaurar el orden en la región, localizar armamento robado y reforzar los controles de tráfico.

Hasta ahora, se ha informado de nueve arrestos y la incautación de armas de guerra.

"La Policía de Israel seguirá actuando con decisión para combatir la delincuencia y la violencia dentro de la comunidad árabe-israelí, como parte del esfuerzo nacional para frenar los ciclos de violencia y las disputas familiares, y para fortalecer la seguridad pública y el estado de derecho", concluye el comunicado.

Organizaciones no gubernamentales, como la israelí Abraham Iniciatives, critican que el Gobierno israelí descuida sistemáticamente a las comunidades árabes, incluyendo a las beduinas del Negev, donde la violencia interna es frecuente, y advierten de que la falta de inversión social y de políticas sostenibles perpetúa los conflictos locales y deja a estas poblaciones desprotegidas frente a la criminalidad.