Israel mata a al menos 5 palestinos en un nuevo ataque en Ciudad de Gaza

Israel atacó un vehículo en la calle Omar Al-Mukhtar, en el barrio de Rimal (Ciudad de Gaza), con un misil disparado desde un dron.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital Al Shifa, en Ciudad de Gaza, para su tratamiento.

Según fuentes del hospital, al menos uno de los fallecidos era miembro de las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás.

Las fuentes afirman que esta operación parece ser parte de "una política de asesinatos" en curso, "similar a la que ha estado llevando a cabo en Líbano" contra miembros del grupo chií Hizbulá.

El Ministerio de Sanidad de Gaza eleva a 318 los gazatíes asesinados por Israel desde que comenzara el alto el fuego el pasado 10 de octubre, según indicó en un comunicado.

Las fuerzas israelíes han herido desde entonces a 788 personas en Gaza, añadió el Ministerio de Sanidad, al tiempo que recordó que todavía hay víctimas bajo los escombros y en las calles del enclave debido a que las ambulancias y los equipos de defensa no pueden llegar hasta ellas en estos momentos.

El total de cuerpos de víctimas mortales recuperados de los escombros se sitúa en 572 hasta la fecha.

Desde que Israel comenzó su ofensiva militar a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, han muerto un total de 69.733 gazatíes -entre ellos, más de 20.000 niños- por fuego israelí, y 170.863 han resultado heridos, de acuerdo con sus datos.