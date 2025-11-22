Israelíes se movilizan para exigir un comité estatal que investigue el 7 de octubre

Las protestas se producen después de que el gobierno votara el domingo a favor de establecer su propia investigación, en lugar de una comisión estatutaria dirigida por el poder judicial.

Y es que, a pesar de que el Gobierno aseguró en un comunicado que el panel tendrá "plenas capacidad para investigar", lo cierto es que será Netanyahu -que había estado en al picota por los fallos del ataque de Hamás que dejó 1.200 muertos y 251 secuestrados- quien nombre a dicho comité ministerial que, a su vez, determinará los plazos y los temas a abordar.

En Tel Aviv, alrededor de 2.000 manifestantes se encuentran congregados en la plaza Habima, a donde han acudido también representantes de partidos políticos, portavoces del grupo anticorrupción israelí Movimiento por un Gobierno de Calidad, grupos antigubernamentales de reservistas y veteranos del Ejército y activistas de izquierda, según reporta el diario israelí The Times of Israel.

Medios israelíes reportan que cinco líderes de la oposición participan en la manifestación: Yair Lapid, quien encabeza el partido centrista Yesh Atid; Naftali Bennett, líder del partido derechista Nueva Derecha; Benny Gantz, del partido centrista Azul y Blanco; Gadi Eisenkot, líder del nuevo partido político Yashar!, y el líder de los Demócratas, el izquierdista Yair Golan.

Israel es el único país que cuenta con un modelo de comisión de investigación 'independiente' designado por el primer ministro. Desde 1968, se han establecido 20 comisiones en Israel para investigar diversos asuntos.

Netanyahu, en estos más de dos años de ofensiva israelí, se había opuesto a la creación de una comisión estatal de investigación para investigar los fallos de seguridad que se cometieron antes y durante la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, pese a que la mayoría de la sociedad, como han reflejado las encuestas, se lo exigía.

El primer ministro israelí esgrimía que la creación de una comisión podía afectar al curso de la ofensiva en Gaza.

Con la llegada del alto el fuego en la Franja, el pasado 15 de octubre, el Tribunal Supremo indicó al Gobierno que ya no existía ningún argumento sólido en contra de establecer una comisión estatal de investigación y fijó un plazo de 30 días para que presentara una nueva actualización sobre este asunto.

Hasta el momento, solo el Ejército y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí) han llevado a cabo investigaciones internas sobre el 7 de octubre. Sin embargo, un comité de expertos señaló recientemente que la mayoría de las investigaciones del Ejército llevadas a cabo en el 2024 eran "incompletas e insuficientes".

El 7 de octubre de 2023 representó uno de los mayores fracasos militares y de inteligencia de la historia de Israel: miles de milicianos palestinos, liderados por Hamás, lograron atravesar la valla fronteriza y atacaron a las comunidades cercanas a la Franja de Gaza.