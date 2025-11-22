Juan Carlos I asiste a almuerzo familiar en Madrid por 50 años de restauración monárquica

La celebración privada, en el Palacio Real de El Pardo, a las afueras de Madrid, fue un día después de la conmemoración oficial de los 50 años de monarquía, a la que Juan Carlos no fue invitado.

El rey emérito, que reside en Abu Dabi, saludó a la prensa al llegar al palacio en automóvil, sin hacer declaraciones, mientras que Felipe VI y la reina Letizia fueron los últimos en acceder con sus hijas.

Según confirmaron a EFE fuentes del entorno, también estaba prevista la asistencia de la reina Sofía, esposa del rey emérito, las dos hijas del matrimonio, las infantas Elena y Cristina, y las hijas de estas.

Se esperaba un formato similar al de hace dos años en la celebración familiar privada del 18.º cumpleaños de la princesa Leonor, también en el Pardo. El rey Juan Carlos llegó a Madrid el mismo día y regresó a Abu Dabi sin pernoctar en Madrid.

Juan Carlos I decidió finalmente asistir hoy a la reunión familiar tras sopesar si lo hacía después de que no fuera invitado a los actos institucionales de este viernes en el Palacio Real de Madrid y en el Congreso para conmemorar los 50 años de su proclamación como rey, tras la muerte del dictador Francisco Franco.

De acuerdo con la Casa del Rey, la razón por la que el anterior monarca español no fue invitado a los actos conmemorativos de su propia proclamación es porque renunció en su día a participar en actividades públicas institucionales. Desde hace más de cinco años vive en Abu Dabi, adonde se trasladó por el revuelo que causaron sus irregularidades fiscales y su conducta personal.

Este pasado martes transmitió su agradecimiento a los que lo apoyaron en 1975 y pidió el mismo apoyo para su hijo, Felipe VI, en un mensaje que fue leído en un acto celebrado en Madrid.

"Todos juntos unimos esfuerzos y renuncias para realizar esta difícil Transición (democrática) y convertir a España en una democracia parlamentaria. Os pido el mismo apoyo para mi hijo, el rey Felipe, en este difícil cometido. Gracias y siempre estaré a vuestro servicio", recordó también en el mensaje.

Juan Carlos de Borbón, que abdicó en su hijo en 2014, salió de España el 3 de agosto de 2020. Desde entonces ha regresado temporalmente numerosas veces a España por motivos diversos, principalmente a la región de Galicia (noroeste) para practicar el deporte de la vela, del que es un gran aficionado.