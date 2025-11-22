La brasileña Gol cancela sus vuelos a Caracas del fin de semana tras el aviso de EE.UU.

Gol tenía previsto un vuelo este sábado desde el aeropuerto internacional de Guarulhos, en la zona metropolitana de São Paulo, hacia la capital de Venezuela y otro más el domingo, pero ambos fueron cancelados, según indicaron a EFE fuentes de la compañía.

La aerolínea informó a los pasajeros con billetes para esos vuelos que pueden "reprogramar sus viajes, solicitar un crédito o pedir el reembolso directamente".

Las citadas fuentes limitaron las cancelaciones a este fin de semana "por el momento".

Gol se suma así a otras aerolíneas, como la española Iberia y la portuguesa TAP, que también han optado por cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta decisión se produce después del aviso que emitió el viernes la Administración Federal de Aviación de EE.UU., en el que instó a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El llamamiento coincide con el ostensivo despliegue militar del Gobierno de Donald Trump en aguas del Caribe próximas a Venezuela con el objetivo de supuestamente luchar contra el narcotráfico.

La campaña estadounidense se inició en septiembre y, hasta la fecha, ha consistido en bombardear lanchas de civiles presuntamente vinculadas al tráfico de drogas, ataques que extendió después a aguas del Pacífico y que han causado por el momento más de 80 muertos.

En este contexto, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. advirtió "sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía", que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela e incluye también parte del Caribe sur y oriental.

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo", indicó la institución, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra de la región.