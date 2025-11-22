La mexicana Mayra Hermosillo agradece el trabajo de todo su equipo en 'Vainilla'

‘Vainilla’ ha conseguido el Premio a la Mejor Dirección, mientras que el jurado ha decidido entregarle a todo su elenco el galardón a la Mejor Interpretación de Reparto.

La cinta, que puede verse en España por primera vez en este certamen, fue estrenada en la 82 edición del Festival de Venecia, donde obtuvo el premio al mejor guion en la sección Authors under 40, así como estuvo seleccionada en el Festival de Morelia o en el Adelaide Film Festival.

“Me llevó el premio en mi corazón, y a Huelva por habernos invitado y haber visto algo en esta película”, ha dicho al recibir el premio, para recalcar: “No la habría podido hacer sin la gente a la que dirigí, a pesar del poco dinero y de mi poca experiencia”.

Ha apelado a que los cineastas les “siga guiando el respeto y el cariño por las otras personas”, como marca su película, para señalar que se siente “muy afortunada”, y pedir que se siga “haciendo cine juntos, en colectivo”.

Mayra Hermosillo es también protagonista, junto a Andrés Delgado de otra cinta mexicana, ‘Un mundo para mí’ que se ha llevado el Premio del Público que ha acudido a las salas, así como el del Mejor Guion, que otorga la Asociación de la Prensa de Huelva, que valora en su acta que “ha sabido reflejar, a través de situaciones paralelas, el proceso de superación de una pareja ante las dudas y los prejuicios sociales surgidos tras el nacimiento de su bebé intersexual, provocando un debate inevitable”.

La película llegó al certamen onubense después de haber sido seleccionada en citas como el Festival Mar de Plata, premiada con el Global Vision Award en el Cinequest Festival de Estados Unidos y reconocida con la Mención Honorífica en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara de México y de la mano de Andrés Delgado.