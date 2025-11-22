La presidencia brasileña impulsará su propia hoja de ruta para abandonar los hidrocarburos

Corrêa do Lago realizó el anuncio al inicio de la sesión plenaria de cierre de la cumbre climática en la ciudad amazónica de Belém, que debería haberse celebrado el viernes y en la que los países aprobaron el documento final sin la mención al abandono de los combustibles fósiles.

“Sabemos que muchos de ustedes tienen grandes ambiciones sobre los temas que tenemos sobre la mesa, sabemos que la juventud y la sociedad civil nos demandará que hagamos más para combatir el cambio climático. Quiero reafirmar que intentaré no decepcionarlos durante mi presidencia”, expresó antes del anuncio.

Sin brindar detalles sobre la metodología o el alcance de las hojas de ruta, Corrêa do Lago anticipó dos planes “para detener y revertir deforestacion” y para abandonar gradualmente los hidrocarburos, lo que desató el aplauso de todo el auditorio.

“Hay que reconocer las importantes discusiones que se dieron aquí, en Belém, y que necesitan seguir durante la presidencia brasileña y en la próxima COP, incluso sin estar reflejadas en los textos que acabamos de aprobar”, declaró.

El plan para abandonar los hidrocarburos de forma gradual fue la gran traba en las negociaciones de los últimos días, con países reticentes a discutirlo y otros, tomándolo como requisito clave para adherir al acuerdo.

La eliminación de este punto en el segundo borrador causó el descontento de varios países y de la sociedad civil reunida en Belém.

Tras conocerse la modificación, más de veinte países, entre los que se encuentra Chile, Colombia, España y México, anunciaron un compromiso político para abandonar los combustibles fósiles, con una primera cumbre el próximo año en Colombia.

Tras una noche de intensas negociaciones, la presidencia brasileña divulgó el documento final sin mención a la “hoja de ruta” para abandonar los hidrocarburos de forma gradual.

Sin embargo, en declaraciones a medios previas a la divulgación del texto, el presidente había anunciado una iniciativa paralela al documento final, que vendría de manos de Brasil.