Las grandes claves de la declaración del G20 adoptada en Sudáfrica sin EE.UU. en la mesa

El texto, de treinta páginas, reafirma el compromiso con la "cooperación multilateral" y recoge resoluciones sobre cambio climático, sostenibilidad de la deuda, minerales críticos, crecimiento inclusivo y el compromiso de trabajar por la paz en diversos conflictos de acuerdo con la Carta de la ONU.

En materia de paz y seguridad, los líderes afirmaron que, "guiados por los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas en su totalidad", trabajarán por "una paz justa, integral y duradera en Sudán, la República Democrática del Congo, el Territorio Palestino Ocupado y Ucrania", además de instar a poner fin a "otros conflictos y guerras en todo el mundo".

"Solo con la paz lograremos la sostenibilidad y la prosperidad", subraya la declaración.

El G20 advierte de que la frecuencia e intensidad de los desastres naturales y aquellos provocados por el ser humano está aumentando y amenaza al desarrollo sostenible, especialmente en los países más vulnerables.

Por ello, los líderes llaman a adoptar "enfoques integrados, inclusivos y centrados en las personas" para mitigar riesgos, con más financiación preacordada que permita actuar antes de que ocurran los desastres y garantizar respuestas "más rápidas, flexibles y equitativas".

El bloque -que reúne a las mayores economías del mundo- reconoce que muchos países de ingresos bajos y medios enfrentan altos costos de financiación, fuertes necesidades de refinanciación y salida de capitales, lo que "limita la capacidad" de inversión en educación, salud o infraestructuras.

Los líderes, aunque reconocen que el riesgo de una crisis sistémica de la deuda "parece estar ampliamente contenido", se comprometen a mejorar el Marco Común del G20 para hacer que los procesos de reestructuración de la deuda sean "más previsibles, rápidos y coordinados", así como a reforzar la transparencia entre todos los actores, incluidos los acreedores privados.

También instan al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial a apoyar a los países con reformas pendientes y problemas de liquidez y abogan por mejorar la gestión de la deuda y movilizar más recursos internos.

Los líderes advierten de que el acceso a la energía sigue siendo un desafío crítico, especialmente en África, donde más de 600 millones de personas carecen de electricidad y la tasa media de acceso apenas alcanza el 40 %, la más baja del mundo.

Así, respaldan los objetivos globales de triplicar la capacidad renovable y duplicar la eficiencia energética para 2030 y subrayan la "necesidad urgente" de movilizar inversiones a gran escala mediante financiación concesional, reducción de riesgos y transferencia voluntaria de tecnología.

Por otro lado, recoge el compromiso firme y el papel de liderazgo del bloque para hacer frente al cambio climático mediante el "fortalecimiento de la aplicación plena y efectiva del Acuerdo de París".

La declaración reconoce que los países productores -especialmente los países en desarrollo- se enfrentan a una escasa inversión, poca capacidad de procesamiento local y retos socioambientales.

Por ello, recoge la adopción de un Marco de Minerales Críticos que define como "una hoja de ruta voluntaria y no vinculante" destinada a garantizar que los recursos de minerales críticos se conviertan en un "motor de prosperidad y desarrollo sostenible".

El marco busca asegurar cadenas de valor "sostenibles, transparentes, estables y resilientes" y promover la diversificación de rutas y mercados para minimizar vulnerabilidades ante tensiones geopolíticas, pandemias o desastres naturales.

El documento resalta la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades y acceso a recursos económicos para combatir la desigualdad y el desempleo, que, asegura, amenazan el crecimiento y la estabilidad global.

Así, los líderes destacan el papel de "políticas industriales inclusivas y sostenibles" y avalan principios voluntarios de alto nivel para la política industrial, con atención a la innovación, la diversificación económica y el respeto de las normas internacionales, incluidas las de la Organización Mundial de Comercio (OMC).