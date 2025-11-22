Las películas de México y Brasil, las grandes ganadoras del 51 Festival de Huelva

‘Un mundo para mí’ se ha llevado el Premio del Público que ha acudido a las salas, así como el del Mejor Guion, que otorga la Asociación de la Prensa de Huelva, que valora en su acta que “ha sabido reflejar, a través de situaciones paralelas, el proceso de superación de una pareja ante las dudas y los prejuicios sociales surgidos tras el nacimiento de su bebé intersexual, provocando un debate inevitable”.

La cinta llegó al certamen onubense después de haber sido seleccionada en el Festival Mar de Plata, premiada con el Global Vision Award en el Cinequest Festival de Estados Unidos y reconocida con la Mención Honorífica en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara de México y de la mano de uno de sus actores, Andrés Delgado.

‘Vainilla’, dirigida precisamente por la actriz coprotagonista de ‘Un mundo para mí’, Mayra Hermosillo, ha conseguido el Premio a la Mejor Dirección, mientras que el jurado ha decidido entregarle a todo su elenco el galardón a la Mejor Interpretación de Reparto.

La cinta, que puede verse en España por primera vez en este certamen, fue estrenada en la 82 edición del Festival de Venecia, donde obtuvo el premio al mejor guion en la sección Authors under 40, así como estuvo seleccionada en el Festival de Morelia o en el Adelaide Film Festival.

Por su parte, además de conseguir el Colón de Oro, ‘La mejor madre del mundo’ se ha llevado el Premio a la Mejor Interpretación Femenina, para Shirley Cruz.

Estrenada en la 75 edición de la Berlinale, plasma la historia de una mujer que huye de los reveses que azotan su hogar junto a sus dos hijos pequeños, un camino repleto de peligros que la progenitora, Gal, maquilla como una trepidante aventura para convencer a sus hijos.

La actriz protagonista, construye un personaje que ya ha sido premiado en varios festivales, como en CineLatino de Toulouse y en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, reconociendo el mejor guion y a Shirley Cruz como mejor interpretación.

El jurado ha decidido, además, otorgar una Mención Especial, a la película venezolana ‘Aún es de noche en Caracas’, de Mariana Rondón y Marité Ugás, mientras que la Mejor Interpretación Masculina se la ha llevado el argentino Pedro Fontaine por ‘Los renacidos’.

Coproducida con España y Chile, ‘Los renacidos’ es un thriller que escapa a los tópicos de este género haciendo su experiencia "divertida y original”, que fue seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Shanghái y en el Santiago Festival Internacional de Cine en Chile, compite en Huelva por el Colón de Oro en la Sección Oficial.

De su lado, ‘Aún es de noche en Caracas’ realza la resiliencia tras la muerte de una madre en mitad del caos de Venezuela, mostrando la historia de Adelaida, una mujer que ha perdido a su madre y está en una Caracas convulsionada, en el año 2017, donde hay unas grandes manifestaciones antigubernamentales y donde la tensión es cada vez más fuerte.

Otros premios han sido para la Mejor Dirección de una película española, que lo ha conseguido el sevillano Alberto Rodríguez, por ‘Los tigres’, mientras que el onubense Paco Ortiz ha ganado el galardón a la Mejor Dirección Andaluza por el documental ‘Antonio, el Bailarín de España’.