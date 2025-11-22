Las regiones euromediterráneas reclaman reforzar su papel para la paz y el progreso

El encuentro internacional, organizado por el gobierno de la región española de Cataluña en Barcelona, culminó con una declaración conjunta que subraya la necesidad de "consolidar un entorno de paz para fomentar el progreso, la prosperidad y la cohesión social".

Las regiones y los entes locales son las "autoridades públicas más cercanas a la ciudadanía", por lo que están preparados para aplicar políticas que aporten "resultados tangibles sobre el terreno", señala el documento, que será enviado a los Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo (UpM).

El texto recoge la "voz común" de la reunión para instar a la Comisión Europea a que regiones y ciudades sean actores clave en el despliegue del nuevo Pacto por el Mediterráneo.

Los proyectos deben "planificarse, concretarse y evaluarse de manera efectiva y adaptada a las realidades locales", insta la declaración.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para ello, las regiones piden que se constituya un comité de seguimiento "territorializado", que "incorpore la dimensión local y regional" a la hora de evaluar el impacto de las medidas propuestas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También reclaman un nuevo fondo de "asistencia técnica para la cooperación" en el Mediterráneo que esté financiado por la Comisión Europea y otros donantes, tanto públicos como privados.

A la sesión asistieron, entre otros, el presidente regional de Cataluña, Salvador Illa, que defendió el "diálogo frente a la fuerza" para afrontar los retos euromediterráneos, y el secretario general de la Unión por el Mediterráneo, Nasser Kamel.

También acudieron el director general para Oriente Medio, Norte de África y el Golfo de la Comisión Europea, Stefano Sannino, y el secretario de Estado para la Unión Europea del Gobierno español, Fernando Sampedro.