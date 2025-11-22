Lula confirma a Merz que visitará Alemania para la inauguración de la Feria de Hannover

El encuentro entre ambos líderes tuvo lugar en Johannesburgo, al margen de la cumbre de líderes del G20, grupo que reúne a los países desarrollados y emergentes.

Lula afirmó en sus redes sociales que aceptó la invitación de Merz para asistir en abril próximo a la inauguración de la Hannover Messe, que tendrá a Brasil como socio oficial.

El líder progresista también convidó a Merz a realizar una visita oficial a Brasil.

En la agenda bilateral, acordaron fortalecer la relación comercial, social, cultural y tecnológica y asumieron el compromiso de continuar trabajando en pro del "fortalecimiento del multilateralismo y el papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC)", cuyo funcionamiento está bloqueado.

La reunión de este sábado se produjo pocos días después del roce a distancia entre ambos dirigentes con motivo de las condiciones de la ciudad brasileña de Belém, en la Amazonía, donde tuvo lugar la trigésima cumbre climática de la ONU (COP30).

A su regreso de la conferencia, Merz dio a entender que él y el resto de alemanes desplazados a Belém estaban impacientes por salir "de ese sitio" y regresar a su país.

Las declaraciones del canciller provocaron la reacción de algunas autoridades brasileñas, entre ellas la del propio Lula.

"Berlín no le ofrece ni el 10 % de la calidad que ofrece el estado de Pará y la ciudad de Belém", dijo el dirigente progresista en tono desenfadado durante un acto.

Lula insistió además en que Merz "debería haber ido a un bar, haber bailado y haber probado la culinaria del Pará".

En la entrevista con el líder alemán de este sábado, el líder progresista recordó "los lazos de cercanía desde el inicio de la migración alemana a Brasil aún en el siglo XIX".