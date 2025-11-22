Macron, Merz y Starmer discutieron hoy el plan estadounidense sobre el futuro de Ucrania

Los tres líderes, que ya se habían reunido el martes en Berlín, se volvieron a encontrar hoy antes de una reunión ampliada a los demás jefes de Estado y de Gobierno europeos presentes en Johannesburgo, convocada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para debatir el futuro de Ucrania, tras conocerse los detalles de la propuesta de la Casa Blanca para poner fin a la guerra.

"No puede haber paz en Ucrania sin que se respete la soberanía de los ucranianos", reiteró Macron, en la cumbre del G20.

Los países invitados a la reunión convocada por Costa son España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Noruega, Canadá, Japón, Australia, Finlandia, Irlanda y los Países Bajos.

La reunión se producirá esta tarde en los márgenes de la cumbre del G20 en Johannesburgo, donde los líderes abordarán durante el fin de semana los retos globales del comercio, la deuda, el desarrollo, la geopolítica o la transición energética.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este viernes a Ucrania un plazo de menos de una semana para responder si acepta el plan de paz de la Casa Blanca que el líder del Kremlin, Vladímir Putin, ve con buenos ojos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El plan de 28 puntos de Trump, filtrado a medios estadounidenses, incluye líneas rojas para Kiev, como la reducción de su Ejército a un máximo de 600.000 efectivos o la cesión a Rusia de territorios que no han sido conquistado militarmente por Moscú.