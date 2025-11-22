Macron ve fuera de contexto las palabras del jefe del Estado Mayor sobre guerra en Europa

En declaraciones a la prensa al margen de la cumbre del G20 en Johanesburgo, y cuatro días después de que el general Mandon pronunció su controvertido discurso ante los alcaldes de Francia, Macron restó importancia a la polémica y aseguró que ese discurso "fue más elaborado que la frase que se le sacó".

Para Emmanuel Macron, las declaraciones sobre los "hijos" provocaron reacciones exageradas.

"Entiendo, sobre todo, que esto haya sido secuestrado por muchas personas con otros intereses", comentó con sarcasmo el presidente de la República en alusión en especial al líder del partido de izquierda radical La Francia Insumisa, quien expresó con vehemencia su "total desacuerdo" con el general Mandon, y a otros políticos de extrema derecha.

"No cederé al espíritu de derrota, al declive imperante", recalcó Macron desde Sudáfrica.

Por su parte, el general Mandon defendió este sábado en un programa de la cadena de televisión France 5 sus recientes declaraciones sobre la amenaza de guerra en Europa y explicó que su objetivo era dar la voz de "alarma" sobre la importancia de estar preparados porque "la situación se está deteriorando rápidamente" y le "pareció importante compartir esta observación con los alcaldes".

El jefe del Estado Mayor de la Defensa ha sido uno de los protagonistas de esta semana en Francia por un discurso en que pedía que el país esté dispuesto a sacrificios, incluso a "perder" a sus "hijos" para disuadir a Rusia de hacer valer la fuerza más allá del actual conflicto con Ucrania.

"Rusia está convencida de que los europeos son débiles. Y sin embargo somos fuertes. Fundamentalmente más fuertes que Rusia", declaró Mandon este miércoles en el congreso de la Asociación de los Alcaldes de Francia (AMF), en un discurso que saltó a los medios generalistas al día siguiente a raíz de las criticas efectuadas desde las filas de los partidos de la izquierda radical y la ultraderecha.

El general se mostró convencido de que "tenemos todo para disuadir a Moscú. Lo que nos falta es la fortaleza para aceptar sufrir daño para defender a la nación. Si el país falla porque no está dispuesto a aceptar perder a nuestros hijos, a sufrir económicamente, si no estamos dispuestos a eso, entonces estamos en peligro".

Tras describir un panorama "muy negro", pidió a los alcaldes que transmitan ese mensaje con el objetivo de "que el país esté listo en tres o cuatro años para demostrar nuestra fuerza a Rusia para que renuncie a sus ambiciones".

En su opinión, la responsabilidad de Francia es mayor que la de los otros países europeos porque tiene "un ejército de referencia".

El jefe del Estado Mayor explicó que se quiere duplicar el número de reservistas para llegar a 80.000, junto a los 200.000 militares en activo.