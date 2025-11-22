Marco Rubio y Steve Witkoff estarán en Ginebra el domingo para conversaciones con Kiev

Rubio y Witkoff se unirán a secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, que ya aterrizó hoy sábado en la ciudad suiza y que conversó el viernes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras entregarle en Kiev el plan de la Casa Blanca para poner fin a la guerra con Rusia.

El objetivo, según un funcionario estadounidense citado por CNN, es pulir el texto antes de que Zelenski hable directamente con Trump, que le ha dado al ucraniano hasta el próximo jueves para aceptar la propuesta.

El funcionario también indicó que está prevista una reunión entre una delegación rusa y estadounidense para discutir la proposición de paz, y que ésta se celebrará pronto, aunque no en Ginebra.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró hoy que representantes de los principales países europeos estarán también mañana en las conversaciones que se celebrarán en Ginebra con delegaciones de Ucrania y EE.UU.

Zelenski ha acordado con sus socios europeos coordinar posiciones para negociar con EE.UU. el controvertido documento de 28 puntos presentado por Washington como punto de partida para el fin de la guerra.

Entre los puntos del plan más desfavorables a Kiev destacan la exigencia de que reduzca los efectivos de su Ejército y la de que retire a sus tropas de todo el territorio de la región del Donbás que sigue bajo su control.