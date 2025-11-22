Marsella marcha hoy contra el narcotráfico tras fuerte impacto del asesinato de un joven

Rodeada de fuertes medidas de seguridad, la marcha contará con la presencia de dirigentes políticos de todo el arco parlamentario y de la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, además de la portavoz del gobierno, Maude Brégeon, entre otros, para simbolizar con su presencia el apoyo del Estado y de la nación y el rechazo al narcotráfico que asimilan a las organizaciones terroristas.

Mehdi Kessaci, de 20 años, fue asesinado a tiros el 13 de noviembre a plena luz del día en una rotonda por dos individuos en moto; un asesinato cuyo móvil más probable es la intimidación al activismo de su hermano, Amine, de 22, según la principal hipótesis en la investigación.

Bajo el lema de "Justicia para Mehdi, de 20 años, que murió por nada", la marcha está prevista que comience a las 15.00 horas locales, y también se han convocado otras manifestaciones solidarias en unas 25 ciudades de Francia.

"Si queremos garantizar la seguridad de quienes alzan la voz, si la historia de Mehdi conmueve a la gente, la gente debe despertar, porque si miles de nosotros alzamos la voz, si miles de nosotros salimos a las calles, no pueden matar a todo un pueblo", declaró Amine Kessaci en la radio RTL la víspera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Amine Kessaci, cuyo hermano mayor murió también a la edad de 20 años en un asunto de narcotráfico, vive bajo protección policial por las amenazas que pesan sobre él y se desconoce si asistirá a la marcha en homenaje a su hermano menor, en cuyo funeral esta semana estuvo con chaleco antibalas y bajo fuertes medidas de seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para tratar de tranquilizar a los vecinos de Marsella y animarles a asistir a la manifestación contra el narcotráfico, la Prefectura de Policía de la ciudad portuaria del Mediterráneo aseguró que se han implementado medidas para que quienes quieran participar lo hagan "con total seguridad".

Uno de los impulsores de la ley contra el narcotráfico, aprobada la pasada primavera, el exsenador socialista y actual presidente de la región Borgoña-Franco Condado, Jérôme Durain, escribió la víspera una carta al presidente francés, Emmanuel Macron, para pedirle que conceda la Legión de Honor a Amine Kessaci.