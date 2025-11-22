Miles de mujeres y personas LGTBI participan de encuentro feminista en norte de Argentina

Bajo el lema "Contra la trata y por la memoria de quienes faltan", más de 70.000 personas participan -según las organizadoras- en talleres, actividades culturales y se movilizan en las calles de la ciudad capital de Corrientes para visibilizar las demandas frente a las violencias patriarcales, las desigualdades estructurales y la avanzada conservadora del Gobierno de Milei.

Durante el acto de apertura, que se realizó este sábado, se realizaron lecturas de poesía, presentaciones de danza y tomaron la palabra mujeres de los pueblos originarios.

En la lectura del documento de apertura se reiteraron los reclamos del colectivo 'Ni Una Menos', la denuncia de la violencia de género y los feminicidios.

Se cuestionó, además, al Fondo Monetario Internacional (FMI) por su injerencia en el país y por impulsar "un plan económico que profundiza la miseria de las mayorías, junto con los ataques a jubiladas y jubilados".

Expresaron también el repudio al genocidio en Palestina y se reclamó el fin de los acuerdos con Mekorot, la empresa estatal de agua de Israel que mantiene vínculos comerciales con varias provincias del país suramericano.

Los talleres, eje central del Encuentro, abordan 16 temáticas que incluyen activismo y organización, territorios y pueblos originarios, identidades sexogenéricas, cuidados, violencias de género, trabajo, trata de personas, religiones, derechos humanos y coyuntura geopolítica.

Cada espacio de debate horizontal tiene moderadoras y relatoras que sistematizarán las conclusiones colectivas que luego se compartirán al cierre del evento el próximo lunes.

El Encuentro despliega también festivales culturales, ferias, intervenciones artísticas y la emblemática marcha que se llevará a cabo el domingo por la tarde en el centro de la ciudad.