Presidente de Panamá responde a críticas por sus declaraciones sobre el Tribunal Electoral

"He pensado mucho esta reacción. Los que hoy se rasgan vestiduras, editorializan y hablan de amenazas al TE, son los mismos que directa o indirectamente no querían que mi candidatura fuera viable. Tuve que defenderla contra todo un sistema montado y poderoso que no descansa aún", indicó el mandatario en su cuenta de X.

Mulino cerró su mensaje afirmando: "Lo de hoy es la típica hipocresía que los distingue y la pobreza del oportunismo que los caracteriza , muchos de los cuales no existían como actores y hoy son protagonistas de su propia estatura. Allí están medios y opiniones".

Las declaraciones que provocaron la polémica fueron pronunciadas en San José durante un acto en el que fue condecorado por el presidente costarricense, Rodrigo Chaves.

Allí, Mulino relató la conversación que —según dijo— sostuvo con los magistrados del TE: "les dije a los tres magistrados de entonces del Tribunal Electoral: si ustedes se prestan para no dejarme correr les prendo este país por las cuatro esquinas. Créanmelo porque aquí se va a respetar el derecho del pueblo panameño a elegir".

La candidatura de Mulino estuvo en suspenso hasta pocos días antes de las elecciones de mayo de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró constitucional su postulación presidencial en sustitución in extremis del expresidente Ricardo Martinelli.

En marzo de ese año, el Tribunal Electoral había inhabilitado a Martinelli para competir tras una condena a más de 10 años de prisión por lavado de dinero, lo que lo llevó a asilarse en la Embajada de Nicaragua en Panamá, a la espera de un salvoconducto. Actualmente se encuentra asilado en Colombia.

Agregó en su mensaje en suelo tico que "sabían que iba a ganar, pero había detrás de la elección mucho encono y mucho odio. Casi me llevan por delante a costa de la democracia, a costa de la voluntad popular (...) Eso pasó en Panamá con el auspicio de magistrados del Tribunal Electoral, de sectores mediáticos, de empresarios importantes y poderosos, y salvamentos de votos cuestionables de la Corte Suprema de Justicia".

Las palabras de Mulino generaron fuertes críticas de sectores políticos, medios de comunicación y analistas, que consideraron que el mandatario estaría admitiendo presión indebida sobre el Tribunal Electoral panameño.

Hasta el momento, dicha institución no ha emitido comentarios sobre lo dicho por el presidente panameño en Costa Rica ni sobre su mensaje en redes sociales.

Las declaraciones del mandatario panameño se producen mientras el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, mantiene un conflicto abierto con el Tribunal Supremo de Elecciones, que ha solicitado al Congreso el levantamiento de su fuero para avanzar en un proceso sancionatorio por presunta beligerancia política, una falta que podría incluso derivar en su destitución.