Secuestran a 215 estudiantes y 12 profesores en una escuela católica en norte de Nigeria

"Según la información recabada, 215 estudiantes y 12 profesores fueron secuestrados en la escuela católica. Esto es muy lamentable. Los terroristas están perpetrando una nueva ola de secuestros y no debemos ceder ante ellos”, dijo a EFE el presidente de CAN, Joseph Hayab.

Autoridades del estado de Níger indicaron que “bandidos armados” ingresaron al internado católico el viernes alrededor de las 2.00 de la madrugada (1.00 GMT), pocos días después de que 25 niñas fueran secuestradas en otra escuela del estado de Kebbi, en el noroeste, y del ataque contra feligreses de la Iglesia Apostólica de Cristo en Eruku, estado de Kwara, en el oeste.

“Este es el momento para que el Gobierno y otras partes interesadas luchen con decisión contra este mal. No es un delito enviar a los niños a la escuela. Esta locura debe parar”, expresó Hayab.

El internado es una institución católica privada que brinda educación y alojamiento a adolescentes entre 12 y 17 años.

En un comunicado remitido a EFE y a otros medios, el portavoz de la Policía de Níger, Wasiu Abiodun, indicó que “unidades tácticas de la Policía, efectivos militares y otros organismos de seguridad se han desplegado en el lugar, rastreando la zona boscosa con el fin de rescatar a los estudiantes”.

El rapto se produjo pocos días después del secuestro de 25 niñas en otro internado del país, que fue atacado alrededor de las 4.00 hora local (3.00 GMT) del lunes pasado, cuando los agresores forzaron la entrada al recinto, abrieron fuego y mataron a un miembro del personal.

También se suma el ataque a la Iglesia Apostólica de Cristo en Eruku, donde al menos dos personas murieron y unos 38 feligreses, incluido el pastor, fueron secuestrados el miércoles pasado cuando individuos armados ingresaron al recinto durante la misa.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).