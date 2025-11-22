Sudáfrica cederá la presidencia del G20 a Estados Unidos después de la cumbre de líderes

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó este jueves que la participación de EE.UU. en la cumbre se limitaría a la asistencia del encargado de negocios (número dos) de la Embajada estadounidense en Pretoria, Marc Dillard, a la ceremonia en la que Sudáfrica debía ceder este domingo la presidencia rotatoria del grupo, que asumirá Washington a partir del 1 de diciembre.

"Hemos comunicado a la Embajada de Estados Unidos que Sudáfrica acoge con satisfacción la solicitud de Estados Unidos de que le entreguemos el liderazgo del G20", afirmó este sábado el ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola, en la primera jornada de la cumbre, que se celebra en el Centro de Exposiciones Nasrec.

"Esta es una cumbre de líderes (...) y los jefes de Estado que no están aquí han designado a los funcionarios correspondientes que participarán en esta plataforma. Y queremos diferenciar entre el traspaso y las deliberaciones que se están llevando a cabo actualmente", argumentó Lamola.

Por tanto, prosiguió, el traspaso debe realizarse "entre jefes de Estado o, al menos, a cargo de un ministro debidamente designado por el presidente de los Estados Unidos de América",

Así, el ministro adelantó que el relevo se efectuará en el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica con "funcionarios oficiales equivalentes" al encargado de negocios estadounidense.

"Lo haremos en las oficinas de DIRCO (siglas del citado ministerio en inglés) en cualquier momento a partir del lunes y se coordinará la fecha apropiada", precisó.

El jefe de la diplomacia sudafricana remarcó que "esto no puede, de ninguna manera, tensar las relaciones" con Estados Unidos".

"No vamos a faltarle el respeto a EE.UU. Les brindaremos el mismo respeto", aseveró.

Pero "nuestro presidente (Cyril Ramaphosa) no puede entregar el poder a un encargado de negocios en la Cumbre de Líderes a la que asisten tantos jefes de Estado. Así que esa es la decisión y se ha comunicado a la Embajada de Estados Unidos", concluyó Lamola.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara el pasado día 7 un boicot total, Ramaphosa anunció este jueves que su Gobierno recibió a última hora una notificación de Washington para participar en el acto de entrega de la presidencia en la cumbre, pero sin intervenir en los debates de la reunión.

Antes del giro anunciado este jueves, el presidente sudafricano había sugerido que, si Washington boicoteaba la cumbre, podía entregar "simbólicamente" la presidencia del G20 a "una silla vacía".

El pasado día 7, Trump afirmó que "es una auténtica vergüenza que la cumbre del G20 se celebre en Sudáfrica", al sostener que los afrikáners (sudafricanos descendientes de colonos neerlandeses) "están siendo asesinados y masacrados" y sus tierras "confiscadas ilegalmente", algo que Pretoria niega con rotundidad.

"Ningún funcionario del Gobierno estadounidense asistirá mientras continúen estas violaciones de los derechos humanos", concluyó Trump, que ha tensado la relación bilateral con Sudáfrica desde que ordenó en febrero la suspensión de ayuda económica al país por el contencioso de los afrikáners, entre otros reproches.