Trump critica la trayectoria de Marjorie Taylor Greene pero dice que siempre la apreciará

"Debido al desplome de sus cifras en los sondeos y a que no quería enfrentarse a un contrincante en las primarias con un fuerte respaldo de Trump (¡contra el que no tendría ninguna posibilidad de ganar!), Marjorie "Traidora" Brown ha decidido retirarse", arranca el mensaje del presidente en su red Truth Social en el que emplea el mote despectivo que ha venido usando para referirse a la aún congresista en días recientes.

El anuncio de Taylor Greene, que dijo el viernes que abandonará su asiento en la Cámara de Representantes en enero, ha llegado tras meses de tensiones públicas con Trump, pese a que la congresista por el distrito 14 de Georgia fue en su momento una de las grandes valedoras del mandatario.

Taylor Greene había criticado en tiempos recientes a Trump por su manejo de la publicación de los documentos relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein, así como por sus acciones en política exterior o en materia sanitaria, algo que le deparó también duros ataques por parte de sus compañeros de bancada en el Partido Republicano.

En su mensaje de hoy, Trump asegura que en la Cámara de Representantes a Taylor Greene "no la ayudó" el relacionarse con "el peor congresista republicano en Tom Massie de Kentucky", otro legislador que ha votado repetidamente en contra de importantes iniciativas defendidas por el presidente.

Trump escribe a continuación que Taylor Greene "se volvió loca principalmente porque me negué a devolverle su interminable bombardeo de llamadas" antes de cerrar el texto con esta frase: "Sin embargo, siempre la apreciaré y le agradeceré su servicio a nuestro país".

Las diferencias entre la congresista y Trump se agudizaron en las últimas semanas a cuenta del caso Epstein, lo que hizo que el republicano redoblara sus ataques contra la legisladora, que logró su escaño en la Cámara Baja en 2020 y lo renovó con éxito en 2022 y 2024.