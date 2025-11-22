Ucrania y EE.UU. mantendrán consultas en Suiza en los próximos días sobre el plan de paz

"En los próximos días, en Suiza, iniciamos consultas entre altos funcionarios de Ucrania y de Estados Unidos sobre los posibles parámetros de un futuro acuerdo de paz", escribió Umérov en su cuenta de Facebook y en la aplicación Telegram.

El exministro de Defensa de Ucrania indicó que Ucrania aborda este proceso con una clara comprensión de sus intereses y explicó que el objetivo principal en Suiza será presentar a los representantes estadounidenses su visión y determinar los próximos pasos.

"Valoramos la participación de la parte estadounidense y su disposición a un debate sustantivo. Ucrania seguirá actuando de manera responsable, profesional y coherente, tal como lo exige nuestra seguridad nacional", enfatizó Umérov.

Poco antes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, designó un equipo negociador para trabajar con EE.UU., Rusia y otros socios internacionales en un plan de paz "justo y sostenible", que estará encabezado por el máximo responsable de su gabinete, Andrí Yermak, y Umérov, así como otros siete altos cargos, entre ellos el jefe de la Inteligencia Militar (GRU), Kirilo Budánov, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andrí Gnatov, y el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Oleg Ivashchenko.

Zelenski firmó el decreto dos días después de recibir de representantes militares estadounidenses el borrador del plan de 28 puntos elaborado por EE.UU. para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, y al que debería responder antes del próximo jueves, según el ultimátum que le dio el presidente estadounidense, Donald Trump, la víspera.

El jefe de Estado ucraniano afirmó el viernes en un discurso a la nación que ahora es uno de los momentos más difíciles de la historia de Ucrania, pues "puede verse ante una elección muy dura: o bien la pérdida de nuestra dignidad, o el riesgo de perder a un socio clave", en referencia a EE.UU.

Zelenski también prometió no traicionar el juramento que prestó en 2019 cuando asumió su cargo al prometer defender la soberanía e independencia de Ucrania, a proteger los derechos y libertades de sus ciudadanos, y a cumplir la Constitución, que prohíbe la cesión de territorios.

Bajo el plan de Trump conocido la víspera, la ocupada península ucraniana de Crimea y las regiones orientales de Lugansk y Donetsk serían "reconocidas como de facto rusas", en tanto que las provincias ucranianas sureñas de Jersón y Zaporiyia quedarían congeladas a lo largo de la línea de contacto.

Ucrania, además debería reducir a cambio de garantías de seguridad no definidas el tamaño de sus Fuerzas Armadas a 600.000 efectivos y aceptar consagrar en su Constitución que no se unirá a la OTAN, la cual, a su vez, no podrá desplegar tropas en el país.

Rusia por su parte, que sería reintegrada en la comunidad internacional y el sistema económico con el levantamiento de sanciones y "renunciaría a otros territorios acordados que controla fuera de las cinco regiones", por ejemplo en Sumi, Jarkov o Dnipropetrovsk.

Otro punto establece "plena amnistía" por las acciones durante la guerra, es decir por los crímenes de guerra cometidos.