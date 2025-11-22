Un incendio en la India afecta al barrio marginal más grande de Asia

Este barrio se encuentra cercano a las vías de tren, lo que también provocó la suspensión temporal de los servicios ferroviarios en el tramo afectado.

La empresa estatal de ferrocarriles 'Western Railways' informó en su cuenta de X de que el incendio comenzó alrededor de las 12:15 hora local (06:45 GMT) y explicó que, debido a un incendio en las chabolas, se desconectó el suministro eléctrico de los equipos aéreos como medida de seguridad.

"Los servicios ferroviarios de la línea Harbour fueron regulados hasta que la situación estuvo bajo control y, aunque se suspendieron temporalmente, no hubo riesgo para los pasajeros ni para los trenes", añadieron en el comunicado.

Según han informado, los servicios de tren comenzaron a restablecerse a las 15:34 hora local (10:04 GMT), con normalización gradual de la circulación

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La información preliminar, según la agencia de noticias india PTI, indica que nadie resultó herido, aunque varias chabolas fueron destruidas por el fuego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El barrio de Dharavi es uno de los mayores asentamientos marginales del mundo y alberga a más de un millón de personas distribuidas en 239 hectáreas. Es también una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Surgió en 1882 durante la era colonial británica y es un asentamiento multiétnico y multirreligioso, con una gran diversidad cultural y social.