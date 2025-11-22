Von der Leyen plantea ante el G20 impulsar una reforma "profunda e integral" de la OMC

Así se lo planteó a los líderes del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) durante la cumbre que se celebra este fin de semana en Johannesburgo y en la que debatirán los retos globales del comercio, la deuda, el desarrollo, la geopolítica o la transición energética.

"La cooperación es esencial. El uso de las dependencias como arma solo genera perdedores. Necesitamos volver a un sistema basado en normas. Un sistema que nos permita abordar los desafíos actuales, desde la transición limpia y digital hasta una competencia justa", dijo la mandataria europea en su discurso.

Asimismo, añadió que su ambición era "que la Organización Mundial del Comercio esté en el centro de este sistema", aunque añadió que "requiere una reforma profunda e integral" en la Unión Europea (UE) está dispuesta a participar "sin tabúes".

Para ello, la política alemana planteó "construir coaliciones" para impulsar la reforma, y añadió que la UE "está iniciando un diálogo con los 12 miembros del CPTPP" (siglas en inglés del Acuerdo de Asociación Transpacífico).

Von der Leyen ya apuntó el pasado mes de junio a la posibilidad de emprender una reforma de la OMC junto a los países de la región de Asia-Pacífico, ante las dificultades a las que se enfrenta ese organismo.

El sistema de arbitraje de la OMC, para la resolución de disputas, está paralizado desde 2019 por la negativa de Estados Unidos a nombrar jueces para su última instancia, el Órgano de Apelación, lo que ha generado el bloqueo de numerosos contenciosos.

La presidenta del Ejecutivo europeo también advirtió que el nivel de incertidumbre en los mercados globales es "excepcionalmente alto", lo cual genera, en primer lugar, la congelación de las inversiones.

"Abordar los desequilibrios globales requiere una acción coordinada y cooperativa: con la ayuda de nuestras instituciones internacionales, el FMI, la OMC y el Banco Mundial deberíamos realizar una evaluación genuina de los desequilibrios globales donde se analicen sus causas fundamentales", apuntó.

Además, llamó a los países a "poner orden en nuestra propia casa para reequilibrar el exceso de ahorro e inversión, cuando sea necesario".

Finalmente, la mandataria hizo hincapié en la ampliación de la red comercial europea, con acuerdos como el de Mercosur, México e Indonesia.