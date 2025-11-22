Yihad Islámica confirma la muerte de uno de sus miembros en Cisjordania

La nota identifica al fallecido cmo Younes Walid Ishtiya, "uno de los combatientes de la Brigada de Nablus, quien ascendió a los rangos más altos la noche del viernes".

Las brigadas informan de que murió "tras participar en un enfrentamiento armado con fuerzas enemigas que lo sitiaron en una casa en la aldea de Tel".

El Ejército israelí informó ya ayer en un comunicado que sus fuerzas mataron este viernes a un palestino y detuvieron a varios presuntos atacantes en tres operaciones simultáneas en el norte de Cisjordania.

La nota del Ejército especificó que en la localidad de Tel, cerca de Nablus, efectivos de la unidad especial Yamam, guiados por el servicio de inteligencia interior (Shin Bet), mataron a un palestino acusado de haber disparado y herido el jueves a un soldado israelí en una operación previa.

Según el Ejército, el sospechoso, identificado como miembro de la Policía palestina, fue localizado portando un arma larga con la que abrió fuego contra las tropas, que respondieron y lo mataron. Durante la redada también fue detenido otro presunto implicado, igualmente policía palestino, que se entregó a los soldados.

De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de agosto de 2025 Cisjordania registró un elevado número de palestinos muertos y heridos en enfrentamientos con fuerzas israelíes o colonos.

Yenín encabezó las cifras con 203 fallecidos y 470 heridos, seguida de Tulkarem, con 155 muertos y 350 lesionados, mientras que Nablus, pese a contabilizar menos fallecidos (87), concentró el mayor número de heridos, con 1.853.