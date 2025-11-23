Al menos un muerto en un nuevo ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano

Un "avión no tripulado israelí atacó este mediodía" un vehículo en Aita al Shaab, una localidad a unos dos kilómetros de la frontera con Israel, causando al menos un muerto, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

El medio indicó que la víctima es el "prisionero liberado Mohamed Saleh", que fue atacado en el barrio de Al Rajm cuando iba a llevar material que usa "para reparar su casa en su ciudad natal" Aita al Shaab, sin dar más detalles.

Se trata del segundo ataque mortal durante el fin de semana, después de que otra persona muriera en una agresión israelí la tarde del sábado contra un automóvil en Bint Jbeil, también en el sur del Líbano, según el Ministerio de Salud libanés.

Israel ha continuado atacando el Líbano con asiduidad pese al alto el fuego que entró en vigor hace casi un año y, tras la entrada en vigor de un cese de hostilidades en la Franja de Gaza el mes pasado, intensificó significativamente sus bombardeos contra presuntos objetivos del grupo chií libanés Hizbulá.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, se han contabilizado alrededor de 10.000 violaciones del entendimiento entre ambos países, según detalló este jueves un informe de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL).

Mientras, el presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró este viernes que su país está dispuesto a negociar "cualquier" acuerdo con Israel que permita poner fin a los continuados ataques contra su territorio, algo que debería complementarse con apoyo internacional al Ejército libanés.