'Argentina 78' y '#SeAcabó' lideran las nominaciones hispanas a los Emmy Internacionales

El documental '#Se acabó: Diario de las campeonas', de Netflix, presenta el movimiento feminista de las futbolistas de la selección española de fútbol como respuesta tras el beso de Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso.

La película de no ficción relata el caso que dio la vuelta al mundo sobre el beso no consentido que el entonces presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, dio a Hermoso tras la victoria de España en la final del Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda.

'Argentina 78', documental de Disney+ y Pampa Films sobre el Mundial de fútbol de 1978 que se celebró en Argentina durante la dictadura militar del país y que ganó la propia selección albiceleste, también está nominado.

Ambos filmes están nominados a la categoría de mejor documental deportivo.

Por otro lado, el actor catalán Oriol Pla está nominado a la categoría de mejor actuación por su papel en la serie 'Yo, adicto', una historia adaptada de la novela homónima de Javier Giner, coproducida por Alea Media y Disney+.

Pla comparte nominación, entre otros, con el colombiano Diego Vásquez, nominado por su papel de José Arcadio Buendía en la serie 'Cien años de soledad', adaptación del clásico de Gabriel García Márquez, producida por Dynamo Producciones y Netflix.

España también cuenta con las nominaciones de 'Regreso a Las Sabinas' (Diagonal TV/Disney+) y Valle Salvaje (Studio Canal y emitida en RTVE), ambas en la categoría de mejor telenovela.

México está presente en cuatro categorías. Mejor actriz para Carolina Miranda, por la segunda temporada de 'Mujeres asesinas' (Pletora y ViX); Comedia, con 'Y llegaron de noche' (3Pas, Visceral y ViX); Drama, para 'Las azules' (Lemon Studios y Apple TV+) y Entretenimiento, con la sexta temporada del concurso musical '¿Quién es la máscara? (TelevisaUnivisión y Endemol).

Por su parte, Argentina, además de contar con la nominación del documental deportivo, opta a mejor serie de formato corto con la cuarta temporada de 'Todo se transforma', de Warner Bros Discovery y Buffalo Producciones, dedicada a la decoración.

Chile tiene una candidatura a mejor miniserie o película para televisión por 'Vencer o morir', una historia que se desarrolla durante la dictadura de Augusto Pinochet, producida por Amazon y Parox.

La gala, organizada por la Academia Internacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión, se celebrará en el elegante hotel Hilton de Manhattan, y estará presentada por los actores Kelly Ripa y Mark Consuelos, pareja profesional y sentimental.