Asesinan a tiros a líder indígena y político en el estado mexicano de Veracruz

Los hechos ocurrieron cerca de las 07:00 hora local (13:00 GMT) en la comunidad Piedras Blancas de su natal Zongolica, una zona serrana de la región montañosa del estado y horas antes de una visita programada de la presidenta de México Claudia Sheinbaum al puerto de Veracruz.

De acuerdo con los informes policiales, el político fue citado a dicha comunidad, donde fue atacado a tiros por hombres armados que viajaban en dos camionetas. El asesinato ocurrió a unos 50 metros de distancia de un cuartel de la Guardia Nacional.

“Con profunda tristeza informamos que han ASESINADO a nuestro líder Juan Carlos Mezhua. Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la presidenta de la república. Aquí los resultados de su estrategia de Paz, cuando la única paz es para los delincuentes. Juan Carlos era un hombre de íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano”, reportaron en su cuenta personal de la red social X sus familiares.

La Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación por el crimen El líder indígena perteneció al hoy desaparecido partido izquierdista de la Revolución Democrática (PRD), por el cual fue presidente municipal de Zongolica, diputado federal y local; con un gran arraigo en la región central.

Posteriormente Mezhua se independizó y en la elección local del 2024 buscó, sin éxito, ser candidato independiente a la gubernatura; y en la elección municipal del presente año, fue candidato independiente a la alcaldía, donde logró el segundo lugar.

El asesinato de Mezhua ha cimbrado a Veracruz, ello en medio de la visita de la presidenta Sheimbaum, la cual celebrará en el puerto de Veracruz los 200 años de la independencia de la mar en México.

Veracruz ha sufrido una escalada de violencia durante el presente año y en menos de un mes suman dos ex candidatos asesinados.

El pasado 6 de noviembre, el ex candidato del partido derechista Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Chinameca, Lázaro Francisco Luría, fue secuestrado y asesinado.

Luego, el 18 de noviembre el ex candidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Pedro González Rodríguez, fue asesinado a tiros en su domicilio particular ubicado en la comunidad de Villa Comoapan.

Los hechos contra políticos ocurren luego que el 1 de noviembre, un grupo de sicarios asesinó a balazos a Carlos Manzo Rodríguez, alcalde del municipio de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán (oeste), un crimen que conmocionó al país.