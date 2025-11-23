Comienza el juicio por corrupción contra la familia de un relevante político catalán

Pujol, que gobernó Cataluña durante 23 años (1980-2003), aprovechó su "posición política" para tejer una "red de clientelismo", según la Fiscalía.

Él y empresarios afines a su partido "se repartían cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC".

La Fiscalía pide penas de entre ocho y veintinueve años de prisión para la familia. El padre, de 95 años, para quien se solicitan nueve años por asociación ilícita y blanqueo, podría quedar fuera del juicio debido a su estado de salud. Su esposa, Marta Ferrusola, murió el 8 de julio de 2024.

El tribunal citó a Pujol, hospitalizado la semana pasada por una neumonía, para examinarlo este mismo lunes por videoconferencia y decidir si está en condiciones de afrontar el juicio o si, como sostienen los forenses, su deterioro cognitivo le impide defenderse.

Entre los acusados, el hijo mayor de los Pujol se enfrenta a la pena más alta: 29 años que pide la Fiscalía por asociación ilícita, blanqueo, falsificación documental, contra la Hacienda pública y por intentar camuflar bienes cuando era investigado.

Una decena de empresarios afrontan, todos por igual, una petición fiscal de cinco años de cárcel por blanqueo y falsificación en documento mercantil.

El caso y el escándalo estallaron cuando Jordi Pujol reconoció que la familia había mantenido ocultos "en el extranjero" unos fondos legados por su padre, Florenci Pujol, después de que el periódico El Mundo publicara una imagen con movimientos de cuentas en bancos de Andorra.

El juicio transcurrirá en 41 sesiones, con 19 procesados y 254 testigos

Pujol fue muy relevante durante años en la política española, pues los diputados de CDC y otro partido catalán (UDC) en el Congreso eran necesarios para asegurar la estabilidad parlamentaria de gobiernos socialistas y conservadores.